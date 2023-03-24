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Культура

Концерт органной музыки из цикла «Весенняя фантазия» состоится в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Весенняя фантазия» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви (ул. Плехановский Посад, 64) в Пскове 25 марта в 16:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы концерта.  

Фото: организаторы концерта

В концерте принимает участие студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу «Орган», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, органистка Анна Кириллова. 

В органном концерте «Весенняя фантазия» прозвучат музыкальные произведения VII-XXI веков: немецких композиторов эпохи барокко Николауса Брунса и Иоганна Себастьяна Баха, симфонистов Иоганна Баптиста Йозефа Максимилиана Регера, Шарля Мари Видора и Луи Виктора Жюля Вьерна, а также знаменитого современного немецкого органиста и композитора Ханса-Андре Штамма.

Посещение концертов возможно по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность - 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово. 

По вопросам концертов псковичей просят обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53. 

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