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Общество

Псковичей приглашают на вебинар о раннем речевом развитии ребенка

Служба семейного консультирования «Содействие» приглашает родителей из Псковской области, а также законных представителей детей и всех, кто хочет взять на воспитание приёмного ребёнка, принять участие в вебинаре, который состоится 31 марта в 16:00. Об этом ПАИ сообщили в службе семейного консультирования.

Бесплатный вебинар «Раннее речевое развитие ребенка: как не пропустить «тревожные» звоночки» пройдет под руководством Юлии Тимофеевой, преподавателя кафедры технологии работы с лицами с особыми потребностями.

Число детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями постоянно увеличивается, и встает вопрос о раннем выявлении, предупреждении и коррекции этих расстройств.

Своевременно распознать проблему и принять необходимые меры по ее устранению – это уже половина дела. Как распознать тревожные сигналы на пути развития ребенка? Стоит ли тревожиться, если ваш ребенок не говорит? – одни из тех вопросов, которые будут обсуждаться в рамках встречи.

Участники встречи узнают: 

  • Что такое «онтогенез речевой деятельности».
  • Каковы нормы речевого развития у детей раннего возраста.
  • Как предупредить возникновение речевого расстройства или минимизировать последствия.
  • Какие меры предпринять, если проблема уже возникла.

 Записаться на вебинар можно по ссылке

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа».

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