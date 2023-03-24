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Общество

Встречу с участниками программы догазификации провели в Псковском районе

Представители «Газпром газораспределение Псков» и администрации Псковского района провели встречи с местными жителями, которые заключили договоры на догазификацию. В мероприятии приняли участие жители поселков Неелово-1, Неелово-2, Задорожье, деревень Подосье, Федоровщина и Малая Гоголевка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков». 

Заявители смогли предметно обсудить с профильными специалистами вопросы догазификации своих жилых домов. В частности, жителей интересовали требования к помещениям, где устанавливается газовое оборудование, определение точки врезки, сроки проведения работ и перечень льгот для газификации. 

«Встречи с населением проходят очень результативно. У жителей много вопросов, которые оперативно решаются на месте», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников. 

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