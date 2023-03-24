Игру по мотивам книг организуют в псковском «Лофте» 25 марта

15:35, 24 марта 2023, ПАИ

Вторая интеллектуальная игра на книжную тематику пройдёт в рамках литературного проекта «Букбар» в «Лофте» в 16:30 25 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

«Букбар» — это проект, знакомящий псковичей с отечественной литературой в неформальной обстановке за чашкой кофе и приятной беседой с филологами, литераторами, книжными блогерами и экспертами. Вместо алкогольных коктейлей книголюбы получают лучшие литературные рекомендации и говорят о самом важном — о книгах», — отметили в креативном пространстве.

Гостей ждут шесть раундов, в которых будут задания, выбор правильного ответа и фирменные вопросы на логику от клуба «Краски интеллекта». Часть вопросов квиза специально написали для посетителей прошлых восьми встреч проекта с книжными блогерами, критиками, писателями, поэтами и ценителями литературы: Диной Дабришюте, Иваном Родионовым, Артёмом Верле, Натальей Лисичкиной, Сергеем Шиляевым, Дианой Константиновой, Илоной Мотеюнайте, Александром Акулиничевым, Егором Тимошенко, Ксенией Experience, Денисом Кугаем и Алёной Любиной, а также встречи с писателями Исламом Ханипаевым и Сергеем Носовым.

Квиз проведёт создатель и руководитель псковского клуба интеллектуальных игр «Краски интеллекта» Антон Усик. Вход на игру, как и все встречи «Букбара», свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке: https://vk.com/bookbar_loft?w=app5708398_-216434544.

Адрес: улица Спортивная, дом 1б. Литературный проект «Букбар» реализуется креативным пространством «Лофт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Познакомиться с проектом можно по ссылке: https://vk.com/bookbar_loft.