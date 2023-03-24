В Псковской области чествовали специалистов в сфере ЖКХ

14:40, 24 марта 2023, ПАИ

Торжественная церемония вручения 20 специалистам сферы ЖКХ ведомственных и высших региональных наград состоялась в правительстве Псковской области 24 марта. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику — Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

По поручению губернатора его заместитель Игорь Шатурный поздравил специалистов с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу и вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства региона.

«На ваших плечах лежит огромная ответственность. В отрасли жилищно-коммунального хозяйства немало сложностей, но вместе с вами, в том числе и при поддержке Правительства Российской Федерации, мы решаем много задач по ремонту котельных, реконструкции сетей, модернизации и обновлению инфраструктуры», — сказал он.

Вице-губернатор особо отметил, что хотя для жителей региона ежедневная кропотливая работа не всегда заметна, но на уровне правительства Псковской области хорошо видны результаты сложного и кропотливого труда.

В рамках торжественной церемонии за высокие производственные достижения, плодотворный труд Игорь Шатурный вручил почетные грамоты и благодарности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Кроме того, почетными грамотами губернатора и благодарственными письмами правительства области также отмечены высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие системы жилищно-коммунального хозяйства ряда специалистов муниципальных предприятий Пскова, Великих Лук и Локнянского района.