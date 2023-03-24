О нехватке кадров рассказала главврач Псковской межрайонной больницы

15:45, 24 марта 2023, ПАИ

На 56% укомплектован медкадрами штат Псковской межрайонной больницы. Об этом рассказала главный врач медучреждения Елена Уткина во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы неплохо приняли специалистов в фельдшерско-акушерские пункты, у нас только слабое звено - Карамышевская волость, остальные фельдшерские пункты оснащены хорошо: и специалистами, и оборудованием», - отметила руководитель больницы.

На территориях, которые подведомственны больнице, построены модульные ФАПы – из них шесть уже заработали и получили лицензию, еще четыре планируют ввести в эксплуатацию.

«Над проблемой кадров мы работаем. Но хочу сказать, что система поддержки в Псковской области благодаря федеральным мерам и решениям губернатора очень эффективна. Врачи, которые приезжают работать в сельскую местность, получают единовременную выплату от миллиона до 1,5 миллиона по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», - рассказала Елена Уткина. - Молодые специалисты, которые приезжают и впервые трудоустраиваются, получают единовременную денежную выплату в размере 300 тысяч рублей, фельдшеры, которые впервые трудоустраиваются, также получают эту выплату в течение трех лет, в первый год – сто тысяч и в последующие».

Помимо этого, приезжим медицинским специалистам предоставляется служебное жилье или выплаты из регионального бюджета на компенсацию найма жилья в размере до 11 тысяч рублей.

«Целевых договоров у нас заключено 20, мы ожидаем, что к нам приедут еще 20 специалистов в ближайшие годы. С 2024 года ожидаем, основная масса приедет к 2027 году», - заключила гость медиацентра.