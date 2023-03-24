Очередь из более чем 600 грузовиков образовалась на въезде в РФ из Латвии

15:40, 24 марта 2023, ПАИ

Очередь из грузовых автомобилей на въезд в Россию из Латвии через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Бурачки» и «Убылинка», с начала недели увеличилась более чем в 1,2 раза. В общей сложности в очереди находятся 660 большегрузов, сообщает ТАСС.

На данный момент на пункте пропуска «Бурачки» в очереди находятся 340 фур. На пункте пропуска «Убылинка» – 320. При этом в начале недели в очереди на границе было 550 большегрузов.

На пунктах пропуска на въезде в РФ со стороны Эстонии очередь зафиксирована на пункте пропуска «Куничина гора», здесь проезда на территорию РФ ожидают 30 грузовиков, что в три раза больше, чем неделю назад. Кроме того, есть очередь из легковых автомобилей. Скопление этого транспорта зафиксировано на участке российско-латвийской границы. Въезда в Россию на пункте пропуска «Бурачки» ожидают 20 автомобилей.