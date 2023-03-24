«Конь в мешке»: псковичку осудили за незаконную продажу седла для лошади

16:58, 24 марта 2023, ПАИ

Жительницу Пскова обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Женщина разместила на одном из сайтов объявления о продаже седла для лошади, а также конной амуниции, при этом она не имела такого имущества и намерений осуществить его продажу. Потерпевшая, проживающая в Орловской области, начала переписываться с подсудимой для покупки данных вещей, после чего перевела псковичке 22 000 рублей.

В судебном заседании женщина полностью признала свою вину. Дело рассмотрели в особом порядке. При назначении наказания суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении двоих малолетних детей и состояние беременности псковички.

Суд назначил женщине наказание в виде шести месяцев ограничения свободы, установив ей ограничения: не выезжать за пределы территорий Пскова и Псковского района, а также в период с 22:00 до 6:00 находиться по месту своего постоянного проживания (пребывания).

Помимо этого, псковичка без согласия специализированного государственного органа не может менять место своего жительства или пребывания. Также она должна раз в месяц являться на регистрацию в вышеуказанный специализированный госорган.

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму. Приговор в законную силу пока не вступил.