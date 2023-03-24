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Культура

Александр Котов: Работников культуры объединяет безграничная преданность своему делу

С профессиональным праздником поздравил работников культуры председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Сфера культуры включает множество различных направлений, но всех её работников объединяет одно – безграничная преданность своему делу. Именно эта искренняя любовь и увлечённость определяют суть профессии – вы служите культуре, посвящая себя призванию без остатка», - отметил Александр Котов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Он подчеркнул, что культура оказывает огромное влияние на государство, общество и каждую отдельную личность.

«Через сбережение духовных традиций культура сохраняет историческое прошлое, через реализацию творческих идей формирует современную культурную среду, а всё это вместе определяет наше будущее развитие», - говорится в поздравлении.

Александр Котов пожелал работникам культуры новых, ярких проектов, творческих открытий, успешной реализации намеченных планов, крепкого здоровья и личного благополучия.

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