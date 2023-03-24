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Происшествия

Пропавшего жителя Чувашии разыскивают в Псковской области

Пропавшего жителя Республики Чувашии разыскивают в Псковской области. Об этом сообщается в группе псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

По имеющимся данным, 55-летний Олег Петров не вернулся домой. С 23 января 2023 года его местонахождение неизвестно. Предполагается, что он может находиться в Псковской области.

Фото: группа псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

Мужчина был одет в зеленый камуфляжный бушлат и такие же штаны, серые валенки, зеленую шапку и голубые варежки.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза черные.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112. Требуется помощь добровольцев в розыске.

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