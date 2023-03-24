Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 65 тысяч квадратных метров жилья введено в Псковской области с начала года

Рабочая встреча Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина и вице-губернатора Псковской области Игоря Шатурного прошла в Москве. По поручению губернатора области Михаила Ведерникова его заместитель доложил о развитии строительной отрасли и ЖКХ в регионе, реализации нацпроектов, которые курирует Минстрой России, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Так, за первые два месяца 2023 года в Псковской области уже введено в эксплуатацию более 65 тыссяч квадратных метров жилья. Кроме того, нарастающим итогом с 2019 года по региональной адресной программе в области расселено свыше 17 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Свои жилищные условия улучшили 1130 человек.

В Псковской области есть территория комплексного развития площадью порядка 13 гектар. Таким образом, возможный потенциал по строительству многоквартирных домов на ней составляет 100 тысяч квадратных метров площади.

Отдельно Игорь Шатурный остановился на реализации федерального проекта «Чистая вода» в регионе. В этом году к реализации запланировано девять объектов. Работы планируется провести в областной столице, Великих Луках и еще пяти населенных пунктах Псковской области.

Серьезные работы планируется провести и в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Речь идет о 40 территориях, из которых 35 — общественные.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 марта 2023

Более 65 тысяч квадратных метров жилья введено в Псковской области с начала года
24 марта 2023

ФОТОФАКТ В Пскове затопило набережную из-за ледохода
24 марта 2023

Вышел в эфир 105-й выпуск «Псковского телеграма»
24 марта 2023

ВИДЕО Ледоход начался на реке Великой в Пскове
24 марта 2023

Региональный форум работающей молодежи открылся в Пскове
24 марта 2023

С начала года у новорожденных в Пскове не выявили редких заболеваний
24 марта 2023

Размытые дороги не помешали уборке ТКО в Псковской области
24 марта 2023

Антигравитация и нехорошая квартира: готовится к эфиру 105-й выпуск «Псковского телеграма»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...