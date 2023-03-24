Более 200 жителей Псковской области сделали флюорографию в рамках акции Красного Креста

19:36, 24 марта 2023, ПАИ

218 человек прошли флюорографическое обследование в противотуберкулёзном диспансере Пскова и Великих Лук в рамках акции, которую организовал Красный Крест ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. Об этом ПАИ сообщили в комитете здравоохранения по Псковской области.

На площадке регионального отделения Красного Креста прошло обсуждение актуальных вопросов развития противотуберкулёзной службы. В круглом столе приняли участие главный врач противотуберкулёзного диспансера Псковской области Сергей Богатин, главный врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населения комитета по здравоохранению Псковской области Лада Платонова.

Основным спикером мероприятия стал Сергей Богатин, который рассказал о ситуации с туберкулёзом в Псковской области и отметил важность диагностических мероприятий, которые помогают выявлять это тяжёлое заболевание.

Также обсуждались вопросы развития противотуберкулёзного диспансера, санатория «Гороховое озеро», обеспечения медицинской организации необходимыми медицинскими кадрами.

В мероприятии также участвовали члены президиума Псковского регионального отделения Красного Креста, председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер.