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Общество

Более 200 жителей Псковской области сделали флюорографию в рамках акции Красного Креста

218 человек прошли флюорографическое обследование в противотуберкулёзном диспансере Пскова и Великих Лук в рамках акции, которую организовал Красный Крест ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. Об этом ПАИ сообщили в комитете здравоохранения по Псковской области. 

Фото: пресс-служба комитета здравоохранения по Псковской области

На площадке регионального отделения Красного Креста прошло обсуждение актуальных вопросов развития противотуберкулёзной службы. В круглом столе приняли участие главный врач противотуберкулёзного диспансера Псковской области Сергей Богатин, главный врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населения комитета по здравоохранению Псковской области Лада Платонова. 

Основным спикером мероприятия стал Сергей Богатин, который рассказал о ситуации с туберкулёзом в Псковской области и отметил важность диагностических мероприятий, которые помогают выявлять это тяжёлое заболевание. 

Также обсуждались вопросы развития противотуберкулёзного диспансера, санатория «Гороховое озеро», обеспечения медицинской организации необходимыми медицинскими кадрами. 

В мероприятии также участвовали члены президиума Псковского регионального отделения Красного Креста, председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер.

 

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