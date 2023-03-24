Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ВИДЕО В Петербурге с отколовшейся в Финском заливе льдины спасли собаку

Сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга спасли с льдины в акватории Финского залива собаку, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское ГУ МЧС.

Там уточнили, что очевидцы заметили животное около яхт-клуба «Балтиец» и вызвали специалистов.

«Прибывшие к месту сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга извлекли её из полыньи и доставили животное на спасательную станцию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что животное впоследствии передали хозяину.

«Выяснилось, что «потерпевшую» зовут Бонита, на ошейнике также был указан телефон хозяина. К счастью, совсем скоро они снова оказались вместе: счастливые, но изрядно напуганные», — сообщили в ведомстве.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 марта 2023

Художники «ПсковАРТа» ликвидировали свалку у Дома на набережной в Пскове
24 марта 2023

ВИДЕО В Петербурге с отколовшейся в Финском заливе льдины спасли собаку
24 марта 2023

Михаил Ведерников поздравил мусульман со священным месяцем Рамадан
24 марта 2023

Новый выпуск «Одноэтажной России» посвящён Пскову
24 марта 2023

В Псковской области работникам культуры вручили нагрудные знаки
24 марта 2023

Более 200 жителей Псковской области сделали флюорографию в рамках акции Красного Креста
24 марта 2023

В Псковской области подвели итоги стратегической сессии по вопросам ЖКХ
24 марта 2023

Более 65 тысяч квадратных метров жилья введено в Псковской области с начала года

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...