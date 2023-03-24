ВИДЕО В Петербурге с отколовшейся в Финском заливе льдины спасли собаку

22:28, 24 марта 2023, ПАИ

Сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга спасли с льдины в акватории Финского залива собаку, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское ГУ МЧС.

Там уточнили, что очевидцы заметили животное около яхт-клуба «Балтиец» и вызвали специалистов.

«Прибывшие к месту сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга извлекли её из полыньи и доставили животное на спасательную станцию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что животное впоследствии передали хозяину.

«Выяснилось, что «потерпевшую» зовут Бонита, на ошейнике также был указан телефон хозяина. К счастью, совсем скоро они снова оказались вместе: счастливые, но изрядно напуганные», — сообщили в ведомстве.



