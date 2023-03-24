Артисты Псковского драмтеатра выступили на фестивале «Золотая маска» в Москве

23:26, 24 марта 2023, ПАИ

Спектакль Псковского театра драмы имени Пушкина «Морфий» сыграли артисты театра на фестивале «Золотая маска», сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

«В зрительном зале были известные артисты Ирина Розанова, Игорь Гордин, Сергей Епишев, художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли, художественный руководитель Московского театра имени Пушкина Евгений Писарев, режиссёры Данил Чащин, Кирилл Вытоптов, Елизавета Бондарь и многие другие», — написали в театре.

Имена лауреатов станут известны 22 апреля на торжественной церемонии вручения премии в Москве.

Спектакль «Морфий» борется за награду в главной номинации («Лучший спектакль большой формы в драме») и индивидуальных. Номинанты: Александр Овчаренко, Камиль Хардин, Наталья Петрова, Александр Стройло, Игорь Фомин и Антон Фёдоров.