ВИДЕО Первый концерт Детской филармонии состоялся в Пскове
Видео выступления первого концерта коллектива Детской филармонии опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников: «Яркий дебют Детской филармонии на праздничном концерте, посвящённом Дню работника культуры! На большой сцене Псковской областной филармонии впервые выступили детский оркестр русских народных инструментов и детский камерный оркестр. Юные артисты покорили слушателей и сорвали бурю аплодисментов».
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