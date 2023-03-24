ВИДЕО Первый концерт Детской филармонии состоялся в Пскове

23:47, 24 марта 2023, ПАИ

Видео выступления первого концерта коллектива Детской филармонии опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников: «Яркий дебют Детской филармонии на праздничном концерте, посвящённом Дню работника культуры! На большой сцене Псковской областной филармонии впервые выступили детский оркестр русских народных инструментов и детский камерный оркестр. Юные артисты покорили слушателей и сорвали бурю аплодисментов».