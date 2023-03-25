В Минздраве опровергли данные о внезапной смерти более 80% мужчин

09:15, 25 марта 2023, ПАИ

Минздрав России опровергает данные о том, что 81 % мужчин умирают внезапно: этот показатель в стране составляет менее 1 %, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ранее директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, главный специалист Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что порядка 52 % мужчин в России не доживают до 65 лет, причём они, как правило, не обращаются за медицинской помощью. 81 % в этой группе мужчин умирают внезапно.

«Показатели, озвученные профессором Аполихиным, не соответствуют действительности и не основаны на реальных статистических данных. Так, на внезапную смерть приходится менее 1 % умерших как среди мужчин, так и среди женщин, а никак не озвученные им 81 %», — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

На первых местах среди причин смерти мужчин в возрасте 40-60 лет, как и в большинстве стран мира, находятся болезни системы кровообращения и онкологические заболевания, при этом смерть от этих причин не может быть внезапной, уточнили в пресс-службе.

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении в 2022 году, по предварительной оценке Росстата, составляет 67,6 года, при этом данный показатель в России растёт, подчеркнули в министерстве. Данные статистики также показывают, что 70 % мужчин умирают в пожилом возрасте и более 80 % граждан умирает в больницах и дома, а не на работе, отметили в пресс-службе.