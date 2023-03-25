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Псковичи уверены в том, что их работу отберут роботы — опрос

Чаще всего псковские переводчики, менеджеры по туризму и официанты уверены в том, что их работу в ближайшие десять лет могут отобрать роботы. Раньше в полную автоматизацию своей работы больше всего верили операторы кол-центров, сегодня — менеджеры по туризму. Переводчиков, убеждённых в скорой победе искусственного интеллекта в их профессии, за три года стало больше в два раза. В опросе сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители распространённых профессиональных групп из Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Студент РГГУ защитил дипломную работу по менеджменту, написанную ChatGPT. Среди менеджеров в Пскове в полной или частичной победе искусственного интеллекта в их сфере убеждено более 40 %. Так, например, в полную автоматизацию своей деятельности в течение ближайшего десятилетия верят 33 % менеджеров по туризму, ещё 42 % сегодня считают, что алгоритмизации подвергнется часть их обязанностей.

56 % переводчиков считают, что автоматизации не миновать, но часть функций останется за людьми.

В том, что роботы полностью или частично заменят их на работе, убеждены 60 % официантов, 58 % пекарей и кондитеров, 55 % менеджеров по работе с клиентами.

Реже всего прогнозы замены своего труда алгоритмами поддерживают врачи (27 %), строители (28 %) и учителя (30 %).

В возможность полной или частичной роботизации своей профессии стали реже верить сварщики, водители, строители, операторы кол-центров, бухгалтеры.

Дизайнеры и программисты, напротив, чаще говорят о том, что искусственный интеллект и дальше продолжит отбирать их функции, впрочем, полного отказа от человеческого труда в их сфере в ближайшие десять лет не случится.

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