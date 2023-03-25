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IX Международный конкурс юных исполнителей стартовал в Пскове

IX Международный конкурс, посвящённый М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, стартовал в Псковском областном колледже искусств. Об этом в своём Telegram-канале сообщил Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Более 110 учащихся детских школ искусств и музыкальных колледжей из России и Белоруссии приехали в город. Два дня они будут выступать в четырёх номинациях: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, духовые инструменты и академический вокал.

Жюри конкурса — профессора и доценты Санкт-Петербургской и Петрозаводской консерваторий, Российской академии музыки им. Гнесиных, Белорусской академии музыки.

«Это замечательная возможность для молодых музыкантов не только соревноваться в мастерстве, но и получить новый опыт, отточить свои умения, продемонстрировать таланты», — обратил внимание Михаил Ведерников.

По его словам, Псков с каждым годом становится всё более творческим и музыкальным, объединяя людей искусства из разных городов России и Белоруссии. 

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