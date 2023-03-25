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Общество

Андрей Турчак посетил 76 дивизию на Кременском направлении в Донбассе

Секретарь Генсовета партии, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак посетил 76 дивизию на Кременском направлении в Донбассе. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. 

Андрей Турчак передал бойцам квадрокоптеры, тепляки, экскаваторы, дизельные генераторы и другие вещи. 

«Душевно пообщались, обсудили что еще необходимо для ребят, каждая такая встреча остается в памяти навсегда. Пусть каждый из парней вернется домой живым и здоровым». — написал он.

 

 

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