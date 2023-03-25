Андрей Турчак посетил 76 дивизию на Кременском направлении в Донбассе

13:15, 25 марта 2023, ПАИ

Секретарь Генсовета партии, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак посетил 76 дивизию на Кременском направлении в Донбассе. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Андрей Турчак передал бойцам квадрокоптеры, тепляки, экскаваторы, дизельные генераторы и другие вещи.

«Душевно пообщались, обсудили что еще необходимо для ребят, каждая такая встреча остается в памяти навсегда. Пусть каждый из парней вернется домой живым и здоровым». — написал он.