В Куньинском районе размыло дорогу Кунья – Кресты

14:36, 25 марта 2023, ПАИ

На 59-м километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения Кунья – Кресты, между селом Усмынь и деревней Долговица, размыло дорогу. Об этом сообщает Псковавтодор, передаёт газета «Пламя».

Дорожные службы работают над восстановлением полотна, но пока сильный поток воды из прилегающего болота мешает восстановлению.

«Передаём просьбу воздержаться от поездок в данном направлении», — говорится в сообщении.