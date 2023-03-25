Бдительные соседи спасли тонущего в Псковском озере мужчину

14:59, 25 марта 2023, ПАИ

В Печорском районе у деревни Печки в Псковском озере мужчина, спасая собаку, сам начал тонуть. Прибывшие на помощь соседи на мотособаке вытащили тонущего на берег самостоятельно, а вот транспортное средство утопили. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Мужчине оказывается медицинская помощь. Решается вопрос о его госпитализации.

Также к месту происшествия выдвинулись спасатели.

На месте работает бригада скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.