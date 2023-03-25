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Общество

Псковичам возместят ущерб, причинённый их машинам на Октябрьском проспекте

Псковичам возместят ущерб, причинённый их машинам на Октябрьском проспекте. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

По его словам, тополя, упавшие сегодня, были определены под снос и их должны были спилить уже весной в рамках ремонта дороги, но не успели. 

«Приношу извинения автовладельцам. По моему поручению сотрудники УГХ уже связались с ними. Вопрос возмещения ущерба будет урегулирован», — отметил Борис Елкин. 

Прошлой осенью УГХ обследовало более пяти тысяч деревьев. «Около 1 000 из них надо удалять», — сказал глава города. 

Также он рассказал, что благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова город получит в этом году дополнительные средства на снос аварийных насаждений. «Помимо подрядчика, часть работы выполнит наша служба благоустройства города», — обратил внимание Борис Елкин.

Напомним, что два старых тополя упали на проезжую часть на Октябрьском проспекте в Пскове.

 

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