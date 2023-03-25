Небольшие дожди и до +11 градусов прогнозируют в Псковской области 26 марта

15:57, 25 марта 2023, ПАИ

Дожди и до +11 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 26 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ожидается облачная погода. Пройдут небольшие дожди, местами умеренные. Ветер будет дуть южных и юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температуру воздуха по области ночью прогнозируют от +1 до +6 градусов, а днем от +6 до +11 градусов.

Атмосферное давление будет низким.