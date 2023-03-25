Гоша Куценко привёз предпремьерный показ фильма в Псков

16:25, 25 марта 2023, ПАИ

Актёр Гоша Куценко привёз предпремьерный показ фильма в Псков, сообщает корреспондент ПАИ.

Творческая встреча семей участников СВО с актёром Гошей Куценко и продюсером Ренатом Давлетьяровым, а также показ фильма «Любовь-морковь 4: Восстание машин» проходит в псковском кинотеатре «Мираж».

Ренат Давлетьяров сказал, что даже в непростое время нужно не забывать о простом и весёлом кино.

«Часть четвёртая, крайняя. Но не факт, что последняя», — отметил Гоша Куценко.

Фильм — это история о самой крепкой в российском кинематографе паре, Марине и Андрее Голубевых. Главные роли, как и в прошлых частях фильма, исполняют Кристина Орбакайте и Гоша Куценко. На сей раз у этой пары очередная проверка на прочность и новый обмен телами — уже с роботами.

Отметим, что Гоша Куценко ранее посещал Псков на III Международном кинофестивале «Западные ворота».