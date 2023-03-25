Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Гоша Куценко привёз предпремьерный показ фильма в Псков

Актёр Гоша Куценко привёз предпремьерный показ фильма в Псков, сообщает корреспондент ПАИ. 

Фото здесь и далее: ПАИ

Творческая встреча семей участников СВО с актёром Гошей Куценко и продюсером Ренатом Давлетьяровым, а также показ фильма «Любовь-морковь 4: Восстание машин» проходит в псковском кинотеатре «Мираж». 

Ренат Давлетьяров сказал, что даже в непростое время нужно не забывать о простом и весёлом кино. 

«Часть четвёртая, крайняя. Но не факт, что последняя», — отметил Гоша Куценко.

Фильм — это история о самой крепкой в российском кинематографе паре, Марине и Андрее Голубевых. Главные роли, как и в прошлых частях фильма, исполняют Кристина Орбакайте и Гоша Куценко. На сей раз у этой пары очередная проверка на прочность и новый обмен телами — уже с роботами.

Отметим, что Гоша Куценко ранее посещал Псков на III Международном кинофестивале «Западные ворота».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 марта 2023

Псковичи подарили тельняшку Гоше Куценко
25 марта 2023

Аист Вася вернулся в деревню Любенск Псковской области
25 марта 2023

ФОТОФАКТ Саженец сливы зацвёл в гипермаркете в Пскове
25 марта 2023

Гоша Куценко привёз предпремьерный показ фильма в Псков
25 марта 2023

Небольшие дожди и до +11 градусов прогнозируют в Псковской области 26 марта
25 марта 2023

Псковичам возместят ущерб, причинённый их машинам на Октябрьском проспекте
25 марта 2023

За 12 лет в Псковскую область переехало жить более 11 тысяч иностранцев
25 марта 2023

ФОТОФАКТ Зелёное озеро на улице Завеличенской в Борисовичах

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...