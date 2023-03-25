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Общество

В России могут продлить разрешение на покупку автомобиля за маткапитал

Комитет Совфеда по экономической политике рекомендовал Минпромторгу продлить до 1 июня этого года разрешение приобретать автомобиль за счёт средств материнского капитала, сказано в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний на тему развития автомобильной промышленности.

«Рекомендовать [Минпромторгу. — Ред.] рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предусмотрев разрешение использовать средства материнского капитала для приобретения автомобиля, в срок до 1 июня 2023 года», — сообщает агенство «Прайм» со ссылкой на документ, который есть в распоряжении у РИА Новости. 

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчёта о работе кабмина в Госдуме заявил, что программа маткапитала доказала свою эффективность и востребованность, в 2022 году она стала значимой поддержкой для миллиона трёхсот тысяч семей.

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