Смертельное ДТП произошло в Великолукском районе
Автомобиль Toyota Land Cruiser съехал в кювет в Великолукском районе на третьем километре автодороги «Рябиновка - Урицкое» и опрокинулся из-за того, что водитель не справился с управлением.
В результате ДТП водитель погиб, пассажира госпитализировали в медучреждение.
По информации ГИБДД Великолукского района водитель не был пристегнут ремнями безопасности.
На месте ДТП работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД, пожарные подразделения, следственно-оперативная группа.
Комментарии: 0 Обсудить >>>