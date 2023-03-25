Смертельное ДТП произошло в Великолукском районе

18:35, 25 марта 2023, ПАИ

Автомобиль Toyota Land Cruiser съехал в кювет в Великолукском районе на третьем километре автодороги «Рябиновка - Урицкое» и опрокинулся из-за того, что водитель не справился с управлением.

В результате ДТП водитель погиб, пассажира госпитализировали в медучреждение.

По информации ГИБДД Великолукского района водитель не был пристегнут ремнями безопасности.

На месте ДТП работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД, пожарные подразделения, следственно-оперативная группа.