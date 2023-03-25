Асфальт провалился в деревне Великолукского района

20:03, 25 марта 2023, ПАИ

Асфальт провалился на дороге в Новой деревне Великолукского района (между деревнями Тарасы и Ваши). Об этом сообщает газета «Наш путь».

Провал был обнаружен сегодня, 25 марта. Рядом с этой территорией находится ручей, и «жители опасаются, что к завтрашнему дню дорога и вовсе исчезнет», отметили в газете. Из-за провала также были оборваны телефонные провода.

«Мы уже связались с администрацией волости и представителями «Псковавтодора», ждём результата», — отметили местные жители, которые также на месте обвала повесили красную тряпку в качестве опознавательного знака.