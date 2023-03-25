Эльфову чашу обнаружили в Великолукском районе

21:45, 25 марта 2023, ПАИ

Необычный гриб удалось обнаружить в Великолукском районе. Фотография опубликована в группе газеты «Наш путь» в соцсети «ВКонтакте».

«А такое вы видели когда-нибудь? Это Саркосцифа алая, один из самых ранних весенних грибов в нашей полосе», — говорится в сообщении. Несмотря на пугающий вид, этот гриб съедобный.

«Мы в детстве суп варили из этих грибов, ещё туда немного грязи и листьев», — поделился один из читателей газеты.

«Они на самом деле очень вкусные», — отметила другая читательница.

Саркосцифа алая — вид сумчатых грибов, другое их название — алая эльфова чаша, или бабушкины ушки, как говорили в народе.