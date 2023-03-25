Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Сотрудник псковского УФСИН победил на всероссийском чемпионате по пауэрлифтингу

Всероссийский чемпионат по пауэрлифтингу выиграл сотрудник УФСИН России по Псковской области, а также выполнил норматив мастера спорта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В Гатчине завершился Всероссийский мастерский турнир «Мемориал Ивана Поддубного» по пауэрлифтингу, который объединил участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Карелии, Твери, Новгорода и других регионов. За звание сильнейшего боролся и начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин.

Спортсмен одержал победу в поднятии веса 215 килограммов в жиме штанги лежа в софт-экипировке с обязательным прохождением допинг-контроля. 

«Тренировки в режиме нон-стоп немного меня подкосили, вызвали переутомление, но тот результат, которого я достиг сегодня, позволил мне закрыть глаза на усталость и двигаться дальше. А дальше – мастер спорта международного класса, стремимся теперь к нему», - поделился после соревнований майор внутренней службы Андрей Элькин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 марта 2023

Сотрудник псковского УФСИН победил на всероссийском чемпионате по пауэрлифтингу
25 марта 2023

Команда из Псковской области заняла призовые места на лыжных гонках в Белоруссии
24 марта 2023

Чемпионат и первенство СЗФО по ММА проходят в Великих Луках
24 марта 2023

Великолукский боец рассказал, как хотел «съесть» своего соперника в Астане
24 марта 2023

Великолукские спасатели признаны лучшими в ликвидации последствий ДТП
24 марта 2023

Турнир по футболу собрал в Пскове спортсменов из разных городов
23 марта 2023

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов поднялся в мировом рейтинге WBO
23 марта 2023

Первенство города по боксу пройдет в Пскове 24-25 марта

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...