Сотрудник псковского УФСИН победил на всероссийском чемпионате по пауэрлифтингу

22:28, 25 марта 2023, ПАИ

Всероссийский чемпионат по пауэрлифтингу выиграл сотрудник УФСИН России по Псковской области, а также выполнил норматив мастера спорта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В Гатчине завершился Всероссийский мастерский турнир «Мемориал Ивана Поддубного» по пауэрлифтингу, который объединил участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Карелии, Твери, Новгорода и других регионов. За звание сильнейшего боролся и начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин.

Спортсмен одержал победу в поднятии веса 215 килограммов в жиме штанги лежа в софт-экипировке с обязательным прохождением допинг-контроля.

«Тренировки в режиме нон-стоп немного меня подкосили, вызвали переутомление, но тот результат, которого я достиг сегодня, позволил мне закрыть глаза на усталость и двигаться дальше. А дальше – мастер спорта международного класса, стремимся теперь к нему», - поделился после соревнований майор внутренней службы Андрей Элькин.