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Международный конкурс юных исполнителей проходит в Пскове

Торжественное открытие Псковского международного конкурса юных исполнителей, посвящённого М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, состоялось в концертном зале Псковского областного колледжа искусств. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учебного заведения.

С приветственным словом к участникам и гостям конкурса обратились заслуженный артист РФ, ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, профессор кафедры виолончели, арфы, контрабаса и квартета Алексей Васильев и председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. На церемонии открытия присутствовали и члены жюри конкурса.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств

В этом году в конкурсе принимают участие более 110 молодых музыкантов – учащихся ДМШ и ДШИ, студентов музыкальных колледжей и колледжей искусств России и Беларуси (из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Ржева, Калининграда, Шлиссельбурга, Луги, Минска, Сургута, Пскова и городов Псковской области), которые будут соревноваться в номинациях «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Духовые инструменты», «Вокал».

Директор Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, заслуженный работник культуры РФ Зинаида Иванова объявила конкурс открытым и пожелала всем творческих успехов.

Напомним, что конкурс проходит в Пскове уже в девятый раз. За этот период в нём приняли участие около тысячи молодых исполнителей. Начиная с 2022 года Псковский конкурс включён в федеральный и региональный перечни олимпиад и конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей.

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