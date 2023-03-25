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Общество

Препарат для диабетиков «Оземпик» будут поставлять в Россию только до декабря

Препарат для пациентов с диабетом «Оземпик», по рабочей информации его производителя, будут поставлять в Россию только до декабря 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«В ноябре 2022 года в Росздравнадзор от компании-производителя поступило уведомление о планируемом прекращении поставок на территорию Российской Федерации препарата «Оземпик». Необходимо подчеркнуть, что согласно существующему законодательству любой производитель лекарственных препаратов обязан заранее — за один год — предупреждать Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о планируемом прекращении поставок лекарств. Согласно рабочей информации производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат «Оземпик» на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

Препарат показан для использования взрослыми, больными сахарным диабетом второго типа. 

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