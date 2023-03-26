Кинолог посоветовал не забывать весной о мерах профилактики для собак

09:53, 26 марта 2023, ПАИ

Повышенная активность, авитаминоз и простуды могут сопровождать собак, как и человека, весной, следует не забывать о мерах профилактики, чтобы питомец комфортно перенёс данный период, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«С приходом весны активность собак увеличивается, перестраивается гормональный фон, животные могут вести себя подвижно, а на прогулках чаще интересоваться противоположным полом. В этот период важно обратить внимание на рацион собаки, на обработку от паразитов, профилактические меры, которые защитят питомца от переохлаждения в такую переменчивую погоду», — сказал Владимир Голубев, пишет РИА Новости.

По его словам, весной собака может начать вести себя более активно, например чаще играть дома или на улице, требовать от хозяина повышенного внимания. Некоторые питомцы могут начать проявлять беспокойство и тревожность. За такими изменениями поведения лучше следить внимательнее, поскольку особо резкие перемены могут говорить о проблемах со здоровьем.

Зимой некоторые владельцы собак сокращают рацион любимца из-за его низкой активности. Если у питомца по весне проснулся аппетит и он начал сбрасывать вес, то можно подумать о том, чтобы увеличить калорийность блюд. Однако кинолог порекомендовал не принимать такое решение самостоятельно без консультации с ветеринарным врачом.

«Весной все запахи начинают ощущаться сильнее, метки собак противоположного пола пробуждают их к активному поиску партнёра. Питомец начинает тянуть поводок на прогулке, часто метить, рваться к другим животным. В это время собака может вести себя гиперактивно. У собак возрастает возбудимость, может даже появиться агрессивное поведение к особям своего пола», — предупредил Владимир Голубев о ещё одном возможном изменении.

Он также призвал собаководов заранее позаботиться о профилактических мерах и сделать все необходимые прививки собаке, а также обработать её от паразитов. По его словам, к рациону собаки нужно отнестись очень внимательно, так как он должен быть грамотно составлен, чтобы иммунитет был крепким.