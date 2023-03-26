Водитель и пассажир госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе
Столкновение двух автомобилей: «Ауди А4» и «Пежо Партнер» произошло в Псковском районе на седьмом километре автодороги Псков-Изборск у деревни Уграда. После чего «Ауди» вылетела в кювет, а «Пежо» опрокинулся.
В результате ДТП в автомобиле «Ауди» пострадали: 41-летний водитель и 35-летний пассажир. Они госпитализированы в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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