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Бороду и усы чаще носят бармены, дизайнеры и повара в Пскове — опрос

Обладатели и усов, и бороды чаще всего встречаются среди барменов. Только усы чаще носят генеральные директора, инженеры и рабочие, только бороду — юристы. Гладко выбритых мужчин больше всего среди охранников и водителей. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

7 из 10 мужчин в Пскове всегда гладко выбриты. Только усы носят 5 % опрошенных, только бороду — 7 %. Каждый пятый (19 %) носит и усы, и бороду.

Только усы чаще всего носят мужчины старше 45 лет (7 %). И усы, и бороду — молодые люди до 34 лет (29 %).

Чем лучше зарабатывают мужчины, тем больше среди них тех, кто отращивает и усы, и бороду: если среди респондентов с доходом менее 50 тысяч рублей их 15 %, то среди тех, чей доход превышает 80 тысяч рублей, 26 %.

Гладко выбритых мужчин больше всего среди охранников и водителей (89 и 84 % соответственно). Только усы чаще других носят рабочие, генеральные директора и инженеры (по 6 %), а также охранники (6 %), водители и юристы (по 3 %). Только бороду — бармены и юристы (по 16 %), рабочие (9 %), повара, логисты и официанты (по 5 %). Брутальный имидж чаще других выбирают бармены (среди них усы и бороду носит почти каждый третий — 35 %), повара и дизайнеры (по 29 %).

По данным SuperJob, чаще всего девушек привлекают гладко выбритые мужчины: в этом признались 35 % опрошенных. Каждая пятая (22 %) симпатизирует мужчинам с небольшой щетиной, 10 % — мужчинам с бородой и усами. Лишь по 5 % сообщили, что им нравятся только усы или только борода.

Обладателей и усов, и бороды чаще всего считают привлекательными девушки до 34 лет (16 %), небольшой щетины — от 35 до 44 лет (20 %), а усы больше всего нравятся женщинам старше 45 лет (6 %).

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