Капитальный ремонт начался в Пушкиногорской средней школе

12:18, 26 марта 2023, ПАИ

В Пушкиногорской средней школе имени А.С. Пушкина начался капитальный ремонт. Об этом газете «Пушкинский край» сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

По словам Оксаны Филипповой, подрядчиком является фирма из города Выборг. Уже сейчас начали демонтаж полов в рекреации начальных классов на третьем этаже.

Оксана Филиппова уточнила, что учащиеся начальных классов, расположенных там, где идет ремонт, переведены на учебу в другие помещения школы.

«Впереди много работы, которую необходимо завершить к 1 сентября, чтобы наши школьники начали очередной учебный год в более комфортных и современных условиях», - подчеркнула она.