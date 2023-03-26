До +11 градусов ожидается в Псковской области сегодня
Небольшие дожди, местами умеренные ожидаются на территории Псковской области 26 марта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Также прогнозируется облачная погода, ветер южного и юго-западного направлений 5-10 метров в секунду. Температура по области днем составит от +6 до +11 градусов.
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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