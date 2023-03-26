До +11 градусов ожидается в Псковской области сегодня

12:30, 26 марта 2023, ПАИ

Небольшие дожди, местами умеренные ожидаются на территории Псковской области 26 марта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Также прогнозируется облачная погода, ветер южного и юго-западного направлений 5-10 метров в секунду. Температура по области днем составит от +6 до +11 градусов.

Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.