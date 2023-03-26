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Происшествия

Умер российский фристайлист Павел Кротов

Чемпион мира по фристайлу 2021 года Павел Кротов умер во сне, рассказал РИА Новости тренер сборной России Александр Понгильский.

О смерти Павла Кротова сообщила пресс-служба Федерации фристайла России (ФФР), он умер 25 марта. Спортсмену было 30 лет.

«Мне вчера позвонил мой воспитанник, они с Павлом дружили с детства. Рассказал, что в пятницу он лег спать, но уже не проснулся. Причины пока неизвестны, в понедельник будет вскрытие, после которого все станет яснее. С родственниками я пока не общался. Павел как раз восстанавливался после операции на колене, хотел в скором времени приступать к тренировкам и возвращаться к выступлениям», - сказал Александр Понгильский.

Павел Кротов является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике, также на его счету бронза мирового первенства в одиночных соревнованиях. Дважды побеждал на этапах Кубка мира. В составе сборной России он числился с 2011 года, за это время поучаствовал в двух Олимпиадах (2014, 2018).

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