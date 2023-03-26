Деревню Волчицкое затопило в Новоржевском районе

15:10, 26 марта 2023, ПАИ

Деревню Волчицкое затопило в Вехнянской волости Новоржевского района, сообщает корреспондент газеты «Земля Новоржевская».

«Критическая ситуация сложилась в деревне Волчицкое Вехнянской волости Новоржевского района. Вышла из берегов река Льста и затопила большую часть деревни, состоящую из нескольких улиц. Одна из улиц уже полностью под водой, туда не проехать. По словам местных жителей, вода пришла ночью. Сейчас она стремительно прибывает. Затоплены придомовые территории, хозяйственные постройки, подвалы домов. Люди, как могут, спасают скотину», — отметили в сообщении.

Глава Вехнянской волости Михаил Филиппов подтвердил корреспонденту ПАИ, что вода прибывает с каждым часом всё больше и больше.

«На данный момент всей комиссией здесь ходим, общаемся с людьми и узнаём, кому чем можно помочь. Вода с каждым часом пребывает всё больше и больше — единственная конкретика, которая сейчас ясна. Сейчас будем пробираться к семье, там двое маленьких детей, и они затоплены там конкретно, сейчас будем пробираться до них», — сказал Михаил Филиппов.

«По поводу Новоржевского района: там сейчас глава волости с нашей оперативной группой. Они делают подворовые обходы», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Местный житель вспоминает, что такой сильный паводок последний раз был десять лет назад, в апреле 2013 года.