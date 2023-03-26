Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 27 марта

15:41, 26 марта 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 27 марта, в 11:30.

С руководителем управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристиной Лунёвой ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят о предстоящих грантовых конкурсах, кто и на какие цели их может получить, а также о ближайших молодёжных мероприятиях, которые пройдут в регионе.

Чем живёт сегодня псковский КВН, как становятся участниками команд, где проходят встречи и как пройдёт в Пскове 1 апреля Кубок Клуба весёлых и находчивых, в преддверии Дня смеха расскажет руководитель творческой компании ASTRA VIDEO Елена Морякова.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 27 марта в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».