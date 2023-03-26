Старт всероссийской акции «Верни герою имя» прошёл в Пскове

17:17, 26 марта 2023, ПАИ

Старт всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя» прошел в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В преддверии Дня Победы движение Юнармии при поддержке Министерства обороны РФ организует Всероссийскую военно-патриотическую акцию «Верни герою имя», направленную на поиск, установление и увековечивание имен погибших защитников Отечества, а также уход за воинскими захоронениями.

В Пскове старт акции провели на территории 237 гвардейского парашютно-десантного Торуньского Краснознаменного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

В мероприятии приняли участие юнармейцы, учащиеся школ города, студенты Псковского государственного университета и колледжа ПсковГУ.

С приветственным словом к присутствующим обратились начальник штаба Регионального отделения Юнармии Михаил Рыбчинский и представители войсковой части. В завершении участники возложили цветы к монументу Героев Советского Союза.

Мероприятие прошло при поддержке Управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области.