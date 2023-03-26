Боксёры из Псковской области прошли отбор на первенство России

16:48, 26 марта 2023, ПАИ

Спортсменов из Псковской области отобрали на первенство России по боксу. Илья Петров и Кирилл Коршаков заняли первое место на первенстве СЗФО России по боксу среди старших юношей 15–16 лет, которое проходило в Череповце с 21 по 25 марта. Об этом сообщает Псковская областная федерация бокса.

Также боксёры выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

Бронзовыми призёрами соревнований стали Никита Ганченков, Владислав Тамбулатов и Герман Богданов.