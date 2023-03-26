Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Боксёры из Псковской области прошли отбор на первенство России

Спортсменов из Псковской области отобрали на первенство России по боксу. Илья Петров и Кирилл Коршаков заняли первое место на первенстве СЗФО России по боксу среди старших юношей 15–16 лет, которое проходило в Череповце с 21 по 25 марта. Об этом сообщает Псковская областная федерация бокса. 

Фото: Псковская областная федерация бокса

Также боксёры выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

Бронзовыми призёрами соревнований стали Никита Ганченков, Владислав Тамбулатов и Герман Богданов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 марта 2023

Боксёры из Псковской области прошли отбор на первенство России
26 марта 2023

Боксёры спортшколы «Олимп» завоевали медали на первенстве города Пскова
25 марта 2023

Сотрудник Псковского УФСИН победил на всероссийском чемпионате по пауэрлифтингу
25 марта 2023

Команда из Псковской области заняла призовые места на лыжных гонках в Белоруссии
24 марта 2023

Чемпионат и первенство СЗФО по ММА проходят в Великих Луках
24 марта 2023

Великолукский боец рассказал, как хотел «съесть» своего соперника в Астане
24 марта 2023

Великолукские спасатели признаны лучшими в ликвидации последствий ДТП
24 марта 2023

Турнир по футболу собрал в Пскове спортсменов из разных городов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...