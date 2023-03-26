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Общество

Более 700 посылок из Псковской области доставили участникам СВО

Адресные посылки доставили из Псковской области участником СВО. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева.

По её словам, сотрудники центра отвезли военнослужащим и мобилизованным более 700 коробок.

Всего порядка 300 семей из Псковской области передали посылки участникам СВО в этот раз.

Ранее сообщалось, что 95 килограммов мёда передал пасечник из Невеля участникам СВО.

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