Более 700 посылок из Псковской области доставили участникам СВО

18:02, 26 марта 2023, ПАИ

Адресные посылки доставили из Псковской области участником СВО. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева.

По её словам, сотрудники центра отвезли военнослужащим и мобилизованным более 700 коробок.

Всего порядка 300 семей из Псковской области передали посылки участникам СВО в этот раз.

Ранее сообщалось, что 95 килограммов мёда передал пасечник из Невеля участникам СВО.