Итоги форума работающей молодёжи подвели в Пскове

18:09, 26 марта 2023, ПАИ

Второй региональный форум работающей молодёжи Псковской области завершился сегодня, 26 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В течение трех дней студенты старших курсов и работающая молодёжь пополняли знания и развивали навыки, узнавали о современных возможностях для молодёжи, общались в неформальной обстановке, знакомились и приобретали новых друзей.

Насколько форум удался, участники рассказали на итоговом мероприятии.

Отсканировав QR-код, нужно было перейти по указанной ссылке и ответить на вопросы организаторов. Ответы в режиме реального времени отражались большом экране.

Участники отметили интенсивный режим работы, насыщенность полезной информацией, а кто-то благодаря форуму даже нашёл работу.

Молодые люди также назвали самые запоминающиеся события форума. К примеру, киноквиз или караоке-баттл. Полезными оказались экскурсии и знакомства с предприятиями, мероприятия по поиску работы.

«Программа была насыщена не только деловыми событиями, но и неформальным общением, в ходе которого участники могли обсудить волнующие вопросы. Мы надеемся, что в дальнейшем вы будете активными участниками наших мероприятий. Ждём от вас обратную связь, чтобы в следующем году программа была более интересной, насыщенной и полезной для вас», - обратилась к псковской молодёжи врио начальника Управления общественных проектов и молодежной политики Правительства Псковской области Кристина Лунёва.

Врио председателя регионального Комитета по труду и занятости Алёна Трунова отметила, что согласно последним исследованиям HeadHunter, и других платформ среди требований соискателей на первое место выходит благоприятный психологический климат в компании.

«Важны не только зарплатные ожидания, но и атмосфера в рабочем коллективе. Надеюсь, за эти дни вам удалось понять, как улучшить психологическую обстановку в своей организации», - сказала Алёна Трунова.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов сообщил, что в следующем году форум пройдёт на выездной площадке в Пушкинских Горах.

Он также отметил, что среди участников немало членов профсоюзного движения и многие выразили желание вступить в профсоюзы.

В завершении итогового мероприятия Игорь Иванов вручил участникам форума именные сертификаты.

Кроме того, был назван победитель конкурса на самую креативную публикацию о форуме в соцсетях. Им стала - Мария Окрепилова, которая получила приз от Центра молодёжи и общественных инициатив.

Организаторами Второго регионального форума работающей молодёжи Псковской области, который проходил с 24 по 26 марта в Пскове, являются Псковский областной совет профсоюзов, Управление общественных проектов и молодёжной политики Правительства Псковской области и Комитет по труду и занятости Псковской области совместно с ПсковГУ.