Псковичей просят не класть запрещенные вещи в посылки участникам СВО

18:39, 26 марта 2023, ПАИ

Псковичей просят не передавать через адресные посылки запрещенные вещи военнослужащим в зону СВО. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сказала руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева.

«Мы столкнулись с такой ситуацией при передаче адресных посылок в этот раз. Люди маскируют алкоголь и другие запрещенные вещи», - уточнила Алеся Михачева. Как отметила руководитель ресурсного центра, при обнаружении запрещенных вещей, посылки от данного отправителя через штаб «Мы вместе» больше приниматься не будут.

По её словам, все именные посылки для военнослужащих сотрудники и волонтеры центра будут продолжать проверять и вскрывать в присутствии родственников на наличие запрещённых предметов.

«Надо относиться к отправке посылок очень ответственно, так как речь идёт о жизни военнослужащих на тех территориях, о жизни тех людей, которые так дороги псковичам. Надо обязательно соблюдать правила», - сказала Алеся Михачева.

Что нельзя класть в адресные посылки:

- Телефоны

- Планшеты

- Усилители сигнала

- Провода

- Наушники (любые: проводные и беспроводные)

- Чехлы и любые другие аксессуары для телефонов;

- Игровые приставки (любые, даже если они не имеют выход в сеть)

- Любые напитки и жидкости

- Гражданскую одежду (исключение: трусы, носки, футболки)

- Продукты с коротким сроком годности

- Патроны, магазины для автомата и всё, что связано с оружием

- Любые развлекательные игры (исключение: настольные игры).

Ранее сообщалось, что более 700 посылок из Псковской области доставили участникам СВО.