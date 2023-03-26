Летящий в Москву из Нижнего Новгорода самолет подал сигнал бедствия

18:43, 26 марта 2023, ПАИ

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следующий из Нижнего Новгорода в Москву, после взлета подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета, сообщает ТАСС.

«Самолет Sukhoi Superjet рейсом Нижний Новгород - Москва подал сигнал бедствия и возвращается», - Рассказали в авиационных службах.

Сигнал тревоги был подан примерно через 10 минут после взлета. В это время борт находился на высоте чуть более 3 тыс. метров над городом. Он почти сразу начал разворот и снижение для возврата в аэропорт вылета.