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Общество

Летящий в Москву из Нижнего Новгорода самолет подал сигнал бедствия

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следующий из Нижнего Новгорода в Москву, после взлета подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета, сообщает ТАСС.

«Самолет Sukhoi Superjet рейсом Нижний Новгород - Москва подал сигнал бедствия и возвращается», - Рассказали в авиационных службах.

Сигнал тревоги был подан примерно через 10 минут после взлета. В это время борт находился на высоте чуть более 3 тыс. метров над городом. Он почти сразу начал разворот и снижение для возврата в аэропорт вылета.

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