Синоптики прогнозируют похолодание в Псковской области на предстоящей неделе

19:28, 26 марта 2023, ПАИ

Похолодание на следующей недели прогнозируют синоптики на Северо-Западе страны, сообщает "Фобос".

На Северо-Западе в первые дни периода в регион будет поступать холодный воздух из акватории Баренцева моря.

В результате днём на севере только от −6 до −1 градусов, в юго-западной части от 0 до +5 градусов. Но во второй половине периода начнётся потепление, и столбики термометров прибавят 3–4 градуса к своим показаниям.