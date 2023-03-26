Синоптики прогнозируют похолодание в Псковской области на предстоящей неделе
Похолодание на следующей недели прогнозируют синоптики на Северо-Западе страны, сообщает "Фобос".
На Северо-Западе в первые дни периода в регион будет поступать холодный воздух из акватории Баренцева моря.
В результате днём на севере только от −6 до −1 градусов, в юго-западной части от 0 до +5 градусов. Но во второй половине периода начнётся потепление, и столбики термометров прибавят 3–4 градуса к своим показаниям.
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