Росгвардейцы задержали псковичку за кражу 4 комплектов постельного белья

19:44, 26 марта 2023, ПАИ

Сотрудники росгвардии задержали псковичкку, пытавшуюся похитить четыре комплекта постельного белья. Об этом ПАИ сообщили в пресс-слкужбе управления Росгвардии по Псковской области.

Сегодня, 26 марта, в 14 часов 20 минут экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Юбилейной поступил сигнал тревоги.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 32-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала четыре комплекта постельного белья и продукты питания общей стоимостью более 7 000 рублей.