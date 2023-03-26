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Происшествия

Росгвардейцы задержали псковичку за кражу 4 комплектов постельного белья

Сотрудники росгвардии задержали псковичкку, пытавшуюся похитить четыре комплекта постельного белья. Об этом ПАИ сообщили в пресс-слкужбе управления Росгвардии по Псковской области.

Сегодня, 26 марта, в 14 часов 20 минут экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Юбилейной поступил сигнал тревоги.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 32-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала четыре комплекта постельного белья и продукты питания общей стоимостью более 7 000 рублей.

 

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