Сотрудники музея «Михайловское» провели музейные занятия в Великих Луках

20:06, 26 марта 2023, ПАИ

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» провели два музейных занятия в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

Участниками занятий стали 58 человек из числа горожан, нуждающихся в особой социальной поддержке: отдыхающие из отделения дневного пребывания, члены клуба молодых инвалидов «Верные друзья» и подопечные Великолукской местной организации ВОС.

Гости музея и детской школы искусств «Центр», на базе которой проходили занятия, побывали на двух мастер-классах. Они учились писать гусиным пером, «как в пушкинские времена», а также пробовали себя в роли печатников лубочных картинок. Оттиски с изображениями пушкинских персонажей и любовно упакованные в фирменные конверты Пушкинского заповедника письма и картинки, сделанные настоящими чернилами, участники занятий взяли себе на память.