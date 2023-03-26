Мост через реку Синюю закрыли в Красногородске
Пешеходный мост через реку Синюю закрыли в Красногородском районе в связи с резким подъёмом воды в реке, сообщает газета «Заря» со ссылкой на администрацию посёлка.
«В связи с резким подъёмом уровня воды в реке Синей временно закрыт для движения пешеходный мост», — написали в администрации.
Во избежание несчастных случаев жителям посёлка рекомендуют в ближайшие дни пользоваться автомобильным мостом, а родителей просят предупредить детей о запрете прохода через пешеходный мост.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 марта 2023
Реставраторы приступили к работе над крестом Большой звонницы Псково-Печерского монастыря
26 марта 2023
Эндокринолог назвал последствия быстрого похудения для здоровья
26 марта 2023
Сувенирные пряники с символикой Пушкинских Гор начнут изготавливать в Псковской области