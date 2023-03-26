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Общество

Мост через реку Синюю закрыли в Красногородске

Пешеходный мост через реку Синюю закрыли в Красногородском районе в связи с резким подъёмом воды в реке, сообщает газета «Заря» со ссылкой на администрацию посёлка.

«В связи с резким подъёмом уровня воды в реке Синей временно закрыт для движения пешеходный мост», — написали в администрации.

Во избежание несчастных случаев жителям посёлка рекомендуют в ближайшие дни пользоваться автомобильным мостом, а родителей просят предупредить детей о запрете прохода через пешеходный мост.

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