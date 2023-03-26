Украинские дети в Европе подвергаются секс-эксплуатации, заявила Захарова
Украинские дети, оказавшиеся в Европе, сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях вплоть до сексуальной эксплуатации, на этом фоне озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и циничной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
«Дети, оказавшиеся в Европе после «эвакуации» с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
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