Украинские дети в Европе подвергаются секс-эксплуатации, заявила Захарова

20:34, 26 марта 2023, ПАИ

Украинские дети, оказавшиеся в Европе, сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях вплоть до сексуальной эксплуатации, на этом фоне озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и циничной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Дети, оказавшиеся в Европе после «эвакуации» с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

